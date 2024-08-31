リロバケーションズは、ゆとりろ津和野の別館「湯室別館」をオープンした。地上3階建てで、全15室の客室には温泉半露天風呂が付く。温泉は本館と同じく炭酸水素塩泉と保温・保湿効果の高い塩化物泉を併せ持つ自家源泉を使用するほか、浴室から望むベランダには坪庭を備える。42.5平米の広さの客室には3人まで宿泊ができ、寝具には和布団1組とセミダブルベットを2台設ける。また、別館オープンを記念した宿泊プランを提供する。料金