エイチ・アイ・エス（HIS）は、旅行事業の組織改編を11月1日付で実施する。現個人旅行営業本部、法人営業本部、訪日旅行営業本部、国内地上商材仕入本部と現各地区事業部を統括する組織として、HIS JAPANを設置する。現個人旅行営業本部は海外個人旅行営業本部と国内個人旅行営業本部となるほか、各地区事業部は営業本部に変更となる。HIS JAPANは社内カンパニーと位置づけ、プレジデントには現取締役法人営業本部長の山野邉淳氏、