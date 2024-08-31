デンマーク発ジュエリーブランド「Pandora」が、成田空港第1ターミナルに8月30日に出店する。高品質でサステナブルな素材で作られたジュエリーは、自由にカスタマイズしてパーソナルなジュエリースタイリングを楽しめる。場所は第1ターミナル中央ビル本館4階AIRPORT MALL内。営業時間は午前8時から午後9時まで。