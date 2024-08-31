8月25日放送のTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に去年の2月以来3度目のゲスト出演した江口のりこが、番組内で今年1月に失恋したことを告白。ネット上には「やっぱりそうだよね」と江口を気遣う声があがっている。江口は登場するなり「安住さん、今日はいつもと違う。（バレーボールの）石川祐希（選手）みたい。かっこいい」などとうれしそうな声で褒めちぎった後、「あのぉ、遅くなりましたけど、びっくりしました。ご結婚