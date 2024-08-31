川崎フロンターレは８月31日、同14日に海外移籍の準備でチーム離脱がアナウンスされていた瀬古樹が、イングランド２部ストーク・シティFCに完全移籍すると発表した。離脱発表から２週間以上が経過していたが、ようやく新天地が決まった。瀬古は川崎の公式サイトを通じて、以下のようにメッセージを発信した。「川崎フロンターレに関わる全ての皆さま。この度、ストーク・シティFCに完全移籍することになりました。『より高みを