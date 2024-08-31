キシマサとカトジュンは8月22日、秋冬シーズンに向けて共同開発した旅行用圧縮袋「圧しゅくるん」の大型サイズ・XLおよびXXLを、楽天市場・Amazonで発売した。「圧しゅくるん」新サイズ XL同商品は、現役の客室乗務員が監修した旅行用圧縮袋の秋冬向け商品。80ミクロンと厚みのある素材の使用と2層構造により、旅行用圧縮袋としては従来製品よりも5倍長持ちするため、繰り返し使用できる。防臭性にも優れているのも特長。圧縮する