FC町田ゼルビアは８月31日、同日に国立競技場で行なわれるJ１第29節の浦和レッズ戦の開催決定を報告した。日本列島を横断している台風10号の影響で、セレッソ大阪対ガンバ大阪など複数の試合が中止となっているなか、町田は29日から試合開催可否の情報を４回にわたり更新。31日の９時にクラブの公式サイトで「台風10号に関する影響を考慮した試合開催判断については最終決定となります」と伝えた。【動画】「THE国立DAY」町田