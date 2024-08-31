チェルシーは、ラヒーム・スターリングがアーセナルに1年間のレンタルで移籍すると発表した。アーセナル側からも同様の発表がされている。「禁断の移籍」を許して後悔した9つのケーススターリングは2022年にマンチェスター・シティからチェルシーに移籍。最高給のひとりとなったが、人材過多となったチームで構想外となり、去就が注目されていた。なお、チェルシーはマンチェスター・ユナイテッドからジェイドン・サンチョをレンタ