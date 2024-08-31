「陸上・ダイヤモンドリーグ第１３戦・ローマ大会」（３０日、ローマ）女子１５００メートルでパリ五輪日本代表の田中希実が、今季自己ベストの３分５９秒６９をマクして１２位だった。田中が同種目で４分を切るのは、パリ五輪準決勝以来で今季２度目で、そのときのタイムを０・０１秒縮めた。スタートから中位でレースを進めた田中は、ラスト１周で後退しかけたが粘りを見せた。優勝はキピエゴン（ケニア）で３分５２秒