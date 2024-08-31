ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２５）が貴重な「打てる捕手」として存在感を放っている。現在、打撃部門ではリーグ５位の打率・２９５。球団で捕手の規定打席到達となれば、２００７年の相川亮二（現ディフェンスチーフ兼バッテリーコーチ）以来１７年ぶりとなる。ＢＣリーグ・滋賀を経て、ドラフト９位指名からはい上がってきたプロ７年目。努力の指令塔の打撃好調の秘密に迫る。３０日現在、セ・リーグで規定打席に到達している打