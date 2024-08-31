「SMILE-UP.」は30日、公式サイトを通じて、故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償状況などについて、昨年9月15日の被害者救済委員会の設置からおよそ1年経ったとし、状況の取りまとめを報告した。【写真】深く頭を下げる藤島ジュリー景子氏＆“新社長”東山紀之ら涙する場面も発表で「昨年9月15日に被害者救済委員会を設置して被害補償の受付を開始してからおよそ1年を迎えることから、被害補償の状況等につ