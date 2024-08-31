自民党総裁選（９月１２日告示、２７日投開票）に立候補すると表明した河野太郎デジタル相が３１日、読売テレビ「ウェークアップ」にリモート出演した。自民党内の派閥で唯一存続を宣言した麻生派に所属する河野氏は、総裁になった際に人事に派閥を介入させないことが大事と主張した。ＭＣの中谷しのぶアナから「総理になった際にこれまで支援をしてくれてる麻生さんの起用をどうするのか？また総裁選に向けて支援を取り付けて