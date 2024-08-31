30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ロッテ−ソフトバンク』で解説を務めた前田幸長氏が、ロッテ・東妻勇輔について言及した。高速クイックが売りの東妻だが、前田氏も現役時代に高速クイックを武器にしていた。実況を務めた胡口和雄アナウンサーが「東妻が日本一クイックが早いピッチャーと言われています」と話をふると、「今はそうかもしれませんね。僕もそうやって言われていました」と笑顔。同日に一