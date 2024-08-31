【モデルプレス＝2024/08/31】日本テレビ系「24時間テレビ47」（8月31日午後6時30分〜9月1日午後8時54分放送）のタイムテーブルが31日、公式サイトにて発表された。【写真】「24時間テレビ」今年のタイムテーブル◆「24時間テレビ」8月31日タイムテーブルオープニング18：40ごろやす子の全国の児童養護施設に募金マラソンVTR19：10ごろ相葉雅紀とBTS・JINが保護犬トリミング！動物たちのために僕らにできることは？ in 韓国19：50