シビックに「RS」追加！ どんなモデル？2024年秋にマイナーモデルチェンジを予定しているホンダ「シビック」。今回の改良ではフロントフェイスをより端正なデザインに変更するとともに、より軽快かつ、意のままに操る喜びの提供を目指した「RS」が新たに設定されることが発表されています。MTのみのホンダ新型「シビックRS」シビックのスポーツモデルとしては、圧倒的なパフォーマンスを誇る「タイプR」が知られるところで