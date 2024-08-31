気象台は、午前10時18分に、洪水警報を神戸町、池田町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岐阜県・神戸町、池田町に発表美濃地方では、1日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岐阜市□洪水警報1日明け方にかけて警戒■大垣市□大雨警報・土砂災害1日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間31日昼前□洪水警報1日明け方にかけて警戒■羽