兵庫県知事の疑惑告発文書問題で立憲民主党県議らでつくる県議会第4会派「ひょうご県民連合」が知事の不信任決議案を9月議会で提出する方針を固めたことが31日分かった。最大会派の自民党などにも同調を呼びかける。