フィレンツェ発のバッグ･革製品ブランド｢IL BISONTE(イル ビゾンテ)｣は、新しい創造で伝統をたたえる｢SEMI CIRCLE LOGO COLLECTION(セミサークル ロゴ コレクション)｣を、2024年9月1日(日)より発売いたします。キャッチーなヌメ革の半円形パッチに、型押しアイコンとボタンをデザインし、レザーアイテムのアクセントに仕上げました。ぜひチェックしてみてください。 贈り物におすすめのコレクション (C)IL BIS