週末30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比228ドル03セント高の4万1563ドル08セントと2日連続で終値の最高値を更新した。アメリカの商務省が朝方発表した7月の個人消費支出（PCE）物価指数は、FRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長が今月の講演で、9月の利下げを強く示唆していることを背景に、買い注文が膨らんだ。一方、市場は週明け9月2日にレーバーデーで休場となるため持ち高調整の売りも出た。