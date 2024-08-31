元自衛官のお笑いタレントやす子（25）が30日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）にゲスト出演。自身のアルバイト歴について語った。他局の正月のお笑い番組出演から芸歴4年目の今年、大ブレイク。「人生が何があるか分からないのが率直なことだし。自分で言うのもなんですけど、バイトも学業も何もうまくいかないし、だらしない人間だし」と語った。MCの笑福亭鶴瓶から「バイト、ぎょうさんクビになったんやてな」と聞か