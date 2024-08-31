漫画作品「キャッツアイ」のレオタード姿にそっくり？ あるワンちゃんがX（旧Twitter）で大きな注目を集めています。【写真】さながらキャッツアイ？ 腰に水色のリボンも巻いて、ポーズをとる横綱くん注目を集めているのは、ラブラドールレトリバーの横綱くん。横綱くんは、名前の通り立派な体のオスのワンちゃんで、「大きく逞しく育ってほしい」という飼い主さんの願いを込めてその名を付けられました。穏やかで優しい性格をして