パリ・パラリンピック、男子陸上競技で岡山市在住の佐藤友祈（さとう・ともき）選手が400m決勝に出場し、銀メダルを獲得しました。 東京大会で陸上種目2冠を達成した、岡山市在住の佐藤友祈（さとう・ともき）選手。日本時間のきょう（31日）未明、陸上男子400mのT52・車いすで決勝に出場しました。小雨が降る中でのレースとなりました。佐藤選手はスタートダッシュを切るも、世界記録保持者のベルギーの選手が