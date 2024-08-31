31日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、「令和の今見てもカッコいい! 昭和の歌手ベスト20」(18:30〜)を届ける。芦田愛菜＝テレビ朝日提供○■博士ちゃんが選んだ昭和の歌手ベスト20を発表今回は、世界的ヴァイオリニスト・葉加瀬太郎と一児の父でもある俳優・中尾明慶をゲストに迎え、博士ちゃんたちが選んだ「令和の今見てもカッコいい!昭和の歌手ベスト20」を発表する。番組で