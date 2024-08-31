タレントの楠田枝里子が、9月2日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。楠田枝里子＝テレビ朝日提供○■楠田枝里子、18年ぶり『徹子の部屋』登場いつも華やかで個性的な衣装が印象的な楠田が、18年ぶりに登場。今まで一度も年齢を意識したことはなかったが、70歳を迎えたときに感慨深い気持ちになったという。大学でイタリア語の勉強をしたいという目標や2061年、109歳でハレー彗星の