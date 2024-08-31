台風10号は9月1日にかけ西日本を東に進み、その後熱帯低気圧に変わる見込みです。新潟県内は暖かく湿った空気が流れ込み、2日にかけ大雨となるおそれがあり、土砂災害などに十分な注意が必要です。台風10号は31日午前9時現在、和歌山県田辺市の南南西およそ50キロ付近を時速15キロの速度で東南東に進んでいて、1日にかけ西日本を東に進み、その後熱帯低気圧へと変わる見込みです。この台風の影響で県内は暖かく湿った空気が流れ込