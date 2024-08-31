俳優のオム・テグが、デビューから17年で初めてのファンミーティングを開催する。オム・テグは9月28日、ソウル江南（カンナム）区のCOEX 新韓カード artiumにて、デビュー以来初めてのファンミーティング「第1話オム・テグファンミーティング」を開催し、ファンの熱い愛に報う予定だ。所属事務所のTEAMHOPEは30日、公式Instagramを通じてポスターを掲載し、ファンミーティングの開催を知らせた。公開されたポスターには、オム・テ