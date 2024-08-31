気象庁によりますと、台風第１０号は、潮岬の南約５０キロを１時間におよそ１５キロの速さで東南東へ進んでいます。【写真を見る】今後の台風進路、3時間ごとの雨のシミュレーション、天気予報３１日１２時には潮岬の南約５０キロの北緯３３度０５分、東経１３５度５５分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東南東へ進んでいます。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中