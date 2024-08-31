【モデルプレス＝2024/08/31】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務めるテレビ朝日系土曜ナイトドラマ「顔に泥を塗る」（毎週土曜よる23時30分〜）の第6話が、31日に放送される。【写真】西垣匠、高橋ひかるにバックハグ◆高橋ひかる主演「顔に泥を塗る」SNSで大きな反響を呼んだヨシカズ原作の人気コミック『顔に泥を塗る』（ゼノンコミックス／コアミックス）をドラマ化。運命的に出会ったメイク男子