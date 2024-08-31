パリ五輪・柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏美選手が、2024年8月26日にインスタグラムを更新。スポーツウェアブランド「アディダス」で買い物した姿を披露し、「かわいい」と反響が寄せられている。「暑い夏もadidasのトレ着で乗り切る！」角田選手は、白のトップスとパンツに黒のカーディガンといったモノトーンコーデの写真を2枚投稿。「暑い夏もadidasのトレ着で乗り切る！サンダルも可愛くてお気に入りです」として