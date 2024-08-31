30日夜、福岡県八女市で80代の男性の行方が分からなくなり、自宅近くの川で心肺停止の状態で発見されましたが、その後死亡が確認されました。30日午後9時すぎ、福岡県八女市黒木町で「父の姿が見えない。川に流されたかもしれない」と家族から119番通報がありました。警察と消防が駆けつけ川を捜索したところ通報からおよそ2時間後、現場から200メートルほど下流で川に浮いている男性が心肺停止の状態で見つかりました。男性