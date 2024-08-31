大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年8月30日（金）（日本時間31日）MLB アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェイス・フィールド＞ 地区優勝に向けてナショナル・リーグ西地区首位をひた走るドジャースはこの日から同地区2位のダイヤモンドバックスとの首位攻防戦。 ポストシーズン進出に関しても負けられない4連戦が幕を開ける。 両チームとも落とせない