中国共産党３中全会「決定」の用語解説（２０）新たな雇用形態黒竜江省双鴨山市饒河（じょうが）県の電子商取引（EC）ライブコマース拠点で、ライブ配信を通じてフルーツコーン製品を販売する配信者。（8月20日撮影、ハルビン＝新華社記者/孫暁宇）【新華社北京8月31日】中国共産党が7月の第20期中央委員会第3回全体会議（3中全会）で採択した「改革のさらなる全面深化と中国式現代化の推進に関する中国共産党中央委員会の決定