ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（34）が30日（日本時間31日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で「3番・一塁」で4試合ぶりにスタメン復帰した。フリーマンは今月17日（同18日）のカージナルス戦で右手中指を負傷。その後、骨折が判明した。負傷者リスト（IL）入りすることなく出場を続けていたが、前カードのオリオールズ3連戦はスタメンから外れ欠場していた。4試合ぶりにスタメン復帰し「（ラインアップから外れ