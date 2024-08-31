台風10号による物流への影響です。ヤマト運輸は、香川県の全域と愛媛県の新居浜市、四国中央市で31日終日、営業所を休業し、集荷や配送を中止します。また、徳島県全域で午前中の集配業務を休止します。佐川急便は宮崎県の椎葉村、諸塚村、美郷町、西米良村で集荷や配送を停止していて、今後、近畿、中部、関東地方でも停止の可能性があるとしています。日本郵便は週末の31日と9月1日は休業日で、2日以降については未定としていま