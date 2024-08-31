ウクライナのゼレンスキー大統領が空軍の司令官を解任しました。NATO加盟国から供与されたアメリカ製のF16戦闘機が墜落したことを受けたものとみられています。ゼレンスキー大統領は30日、オレシチュク空軍司令官を解任したとビデオ演説で発表しました。解任の理由は明らかにしていませんが「パイロットらに心から感謝している」「すべての兵士を守る必要がある」としています。NATO加盟国から供与されたばかりのF16戦闘機