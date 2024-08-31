ブラジルの最高裁は、アメリカの実業家イーロン・マスク氏がオーナーを務めるSNS「X」の国内でのサービスの完全停止を命じました。Xをめぐっては、偽情報の拡散防止対策として特定のアカウントを制限するようブラジル最高裁がX側に要求していましたが、マスク氏は「検閲だ」と反発し、ブラジル事務所を閉鎖するなどしていました。これに対し最高裁は30日、国内のXのサービスについて、「即時かつ完全な停止」を命じました。サービ