浜松市教育委員会は30日、学校給食にガラス片を混入させたとして、市立小学校の60代の女性職員を戒告の懲戒処分にした。浜松市長「台風近づくと高揚する」発言撤回し陳謝市教委によると、職員は7月10日、割れた瓶に入っていた調味料を使用した際に5ミリ〜1センチのガラス片を給食に混入させた。管理職への報告も怠っていた。児童にけがはなかった。【山田英之】