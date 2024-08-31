9月14日に始まる第155回九州地区高校野球佐賀大会（佐賀県高野連主催、朝日新聞社など後援）の組み合わせ抽選会が30日、朝日新聞佐賀総局であった。36校、35チームが参加し、今夏に甲子園に出場した有田工など7校がシードされた。日程が順調に進めば、決勝は9月28日に佐賀市のさがみどりの森球場である。決勝進出の2チームは10月に大分県で開かれる九州大会に出場する。（森田博志）