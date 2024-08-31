埼玉県の越谷市立病院で2019年、左腎尿管の摘出手術を受けた患者が、腹腔（ふくくう）鏡操作時に大腸に穴が開いて死亡した事故があり、同市は28日、「医療過誤ではないが死亡に至った責任はある」として、遺族に損害賠償1500万円を支払うことで和解したと発表した。9月議会での承認を経て支払う。＜写真で見る＞人間移植用の臓器持つブタ、国内初誕生患者は同市の男性（当時86歳）。病院によると、同年11月12日に腹腔鏡による