第151回北信越地区高校野球石川県大会（県高野連主催）の組み合わせ抽選会が30日、金沢市の県青少年総合研修センターであった。43校43チームが参加し、9月7日に開幕する。試合は県立野球場、金沢市民野球場（いずれも金沢市）、弁慶スタジアム（小松市）の3球場である。夏の甲子園に出場した小松大谷は初戦（2回戦）で津幡とあたる。新主将の田西称（とな）さん（2年）は、「大会の中でチームを成長させていき、選抜大会初出場