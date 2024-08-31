イギリス東部の沿岸で2024年6月、国境警備隊がゴムボートを操縦する不審な男たちを発見した。ボートには約350kgのコカインが積まれており、男たちは規制薬物を密輸しようとしたとして起訴された。国境警備隊に追いつかれ…猛スピードでボートを走らせ逃げる男たちと、それを追いかける国境警備隊。「ボートを止めろ！今すぐボートを止めろ！何度も警告しただろ！」6月、ゴムボートを操縦する不審な男2人をイギリスの国境警備隊が発