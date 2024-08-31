流行に左右されず、自分らしさを貫くことは簡単ではありません。でも、そんな芯の強さを持つ人たちもいますよね。この記事では、MBTI診断の性格タイプ別に「流行に惑わされないタイプ」をご紹介します。■第3位：INFP（仲介者）INFPタイプは流行を追うよりも、自分の内なる声に耳を傾けることを好みます。独特の美的センスを持ち、それが時として周囲とは異なる選択につながることも。むしろ、流行を自分なりに解釈し、自分らしさ