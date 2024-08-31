この記事では、9月上旬に出会い運が絶好調な星座をご紹介します。あなたの星座は何位にランクインするでしょうか？きっと、新しい出会いへの期待が高まり、自信を持って行動するきっかけになるはずですよ。■第6位：おとめ座普段は慎重で計画的な性格ですが、この時期は少し冒険心を持つことをおすすめします。いつもと違う場所に足を運んでみたり、新しい趣味にチャレンジしたりすることで、思わぬ出会いが訪れる可能性が高まりま