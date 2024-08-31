管理栄養士のともゆみです。今年発売されたゲームソフト「ユニコーンオーバーロード」に登場するふわふわ卵のオムライスがゲーム内でとってもおいしそうに表現されていて、ゲーム好きで知られる料理研究家のリュウジさんがYouTubeで再現していました。牛肉の角切りを使い、手作りのデミグラスソースをたっぷりかけたとろとろのオムライスはお店レベル。手間はかかりますが、絶対