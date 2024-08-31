クヌギのウロを調べる“虫オタ”こと松島幸次氏（写真：松島幸次氏提供）たかが虫採りというなかれ。“幻の虫”の採集に命を懸ける男たちがいる。なぜそれほどまでに虫に魅入られ、危険を冒してまで山に入るのか――。今夏の猛烈な暑さも霞むような“熱き”ハンターたちの冒険を、『オオクワガタに人生を懸けた男たち』より一部抜粋・編集のうえお届けする。第1回：カリスマが｢命懸けで採集する｣"幻の虫"の正体クワガタ採集界で名