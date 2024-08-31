台風10号は山口県からは遠ざかりつつあります。最大で山口県内の17の市町が出していた避難情報は、31日朝までにすべて解除されました。県内のJR在来線は、山陽線は、始発から本数を減らして運転を再開していますが、山陰線、岩徳線、山口線、宇部線、小野田線は始発から運転を見合わせています。山陰線の小串駅と下関駅の間は正午以降運転再開の予定です。JR西日本は、線路の点検をして順次運転を再開する予定で、最新の状況はホ&#