【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「僕らなりの化学反応を起こせるか、新しい引き出しを開けられるか、今からすごく楽しみです！」（島太星） 北海道を拠点に活動するボーイズユニットNORD（ノール）の第2回演劇公演として、10月3日から8月14日まで北海道・ジョブキタ北八劇場で上演される『トムとディックとハリー』のメインビジュアルが公開され、ローソンチケットにて一般チケットの発売が