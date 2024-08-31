【アトランタ時事】米男子ゴルフのプレーオフ最終戦、ツアー選手権は３０日、ジョージア州アトランタのイーストレークＧＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、４位で出た松山英樹は５バーディー、４ボギーの７０とスコアを大きくは伸ばせず、通算９アンダーの８位に後退した。首位とは１２打差と大きく開いた。スコッティー・シェフラーが６６をマークし、通算２１アンダーで首位を守った。コリン・モリカワ（ともに米国）が