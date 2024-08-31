[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] 2024年ロクシタンのホリデーは、4つのシトラスの香りがラインアップ2024年のロクシタンのホリデーは、「LE GRAND VOYAGE DE L'OCCITANE」。新しい香りとともに、まだ出合ったことのない心躍らせる旅へと誘います。そのキーとなるのは、“シトラス”。フレグランスの専門会社である「フィルメニッヒ」との共同開発により、果実そのものだけでなく、木や大地、太陽の陽射しや風のにお