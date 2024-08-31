８月から９月へ。７月期の各連ドラも最終週へと突入し、そろそろクライマックスが見えてきた。そして、同時に10月期のドラマの話題が徐々にネットを騒がせつつあるが、まだスタートまで1カ月以上ある中で、もう物議を醸している作品があるのだ。日本テレビ系で10月１日から放送開始予定の「３年Ｃ組は不倫してます。」がその問題のドラマ。火曜深夜の「ドラマDEEP」枠で放送される30分ドラマで、主演はモデルとしても活動し